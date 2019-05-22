2019-05-22T16:57:14+03:00
Общество

Несколько тысяч человек провели Ночь в музее по другим правилам вместе с Tele2

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Фото: пресс-служба Tele2Фото: пресс-служба Tele2
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Мобильный оператор Tele2, , принял участие в ежегодной музейной акции. Более 2,5 тысяч екатеринбуржцев стали частью экспозиции «Инстамузея» и совершили виртуальные экскурсии по лучшим выставкам Москвы и Эрмитажу.

18 и 19 мая в Музее изобразительных искусств в Екатеринбурге работал интерактивный «Музей Tele2 по другим правилам». Абонентам оператора предоставлялись привилегии – они могли бесплатно посетить Музей ИЗО, который ежегодно становится одной из главных площадок музейной ночи, а также послушать бесплатную экскурсию по музейным экспозициям с гидом.

Фото: пресс-служба Tele2

Фото: пресс-служба Tele2

Более 1000 человек посетили онлайн-кинотеатр и почувствовали связь с другими музеями благодаря онлайн-экскурсиям по лучшим выставкам Москвы. С помощью мобильного интернета гости одновременно осматривали полотна Верещагина и Репина в Новой Третьяковке, прогуливались по коридорам музея Булгакова и осматривали лунные камни в Музее космонавтики в компании с известными актерами, радиоведущими, журналистами. Большой интерес у екатеринбуржцев вызывала виртуальная экскурсия по Эрмитажу. Вместе с Константином Хабенским гости музея прошлись по залам и запасникам Эрмитажа, пролетели над крышами крупнейшего музейного комплекса северной столицы.

Фото: пресс-служба Tele2

Фото: пресс-служба Tele2

Также Tele2 предложила всем желающим стать объектом искусства – фотографии посетителей, обработанные в разных художественных стилях (например, в стиле поп-арт или в духе картины «Звездная ночь» Ван Гога), стали частью выставки в Инстамузее. Для гостей были организованы комфортные зоны отдыха, где можно было подзарядить гаджеты и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Фото: пресс-служба Tele2

Фото: пресс-служба Tele2

Отметим, что партнерство между Музеем ИЗО и Tele2 стартовало в октябре 2018 года в рамках проекта «На связи с искусством». Tele2 и Музей предложили екатеринбуржцам оценить новый современный формат посещения музея: в музее появились лаундж-зоны, оснащенные Wi-Fi и зарядками для гаджетов, а также библиотека с книжными изданиями из архивов Эрмитажа и Третьяковской галереи. Также с помощью мобильного интернета и 4G-смартфона от Tele2 гости получили онлайн-доступ к аудиогиду с экскурсией по музею.

Фото: пресс-служба Tele2

Фото: пресс-служба Tele2

Кроме того, мобильный оператор предлагает особые привилегии для своих абонентов – каждое воскресенье они могут посещать музей по адресу ул. Воеводина, 5 бесплатно. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и получить электронный билет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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