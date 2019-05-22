2019-05-22T16:46:29+03:00
Экономика

ВТБ завершил курс «Банковской школы» для студентов Южно-Уральского государственного университета

Они бесплатно прошли образовательную программу длительностью в 40 академических часов
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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ВТБ в Челябинске организовал для студентов Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) обучающий курс «Банковская школа ВТБ».

В 2019 году в «Банковскую школу» было принято 8 студентов. Они бесплатно прошли образовательную программу длительностью в 40 академических часов, которая включала в себя деловые игры и тренинги по банковским услугам, мастерству презентаций, деловой коммуникации. Обучение вели как сотрудники регионального учебного центра банка, так и представители бизнеса, поделившиеся реальным опытом работы с клиентами. По окончании курса студенты сдали зачет и получили памятные грамоты и подарки.

Управляющий ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов подчеркнул:

- Это важный и полезный проект, как для студентов, так и для банка. Мы делаем программу курса актуальной для тех, кто планирует начать карьеру в банковской сфере: предлагаем реальные кейсы, отрабатываем нужные навыки. В прошлом году по итогам «школы» на работу в банк устроились пять студентов, и мы будем рады рассмотреть выпускников на наши вакансии и в этот раз.

Руководитель магистерской программы «Банки и банковская деятельность» ЮУрГУ Валентина Тишина отметила:

- Цель нашего обучающего проекта с ВТБ – углубить подготовку специалистов по экономическим специальностям, повысить их квалификацию перед выходом на рынок. И мы видим, что эта цель, безусловно, достигается. Я благодарю наших партнеров за актуальность и интересный формат изучения материала. И, конечно, благодарю участвовавших в проекте студентов — теперь у них есть отличная база, чтобы успешно начать карьеру в банковской отрасли.

ВТБ и ЮУрГУ проводят обучающий курс «Банковская школа ВТБ» с 2016 года. В проекте участвуют лучшие студенты выпускных курсов ЮУрГУ, желающие углубить свои знания о банковской отрасли и получить базовые компетенции для работы в кредитных организациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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