Возле каждой школы ППС , ДПС и минеры: в Екатеринбурге начались "Последние звонки"
На этой неделе Екатеринбург пестрит белыми бантами, красными лентами выпускников и полицейскими. В школах с 21 по 24 мая проходят традиционные "Последние звонки". Участие в них примут 13 188 выпускников 9 классов и 6339 - 11-х.
Для соблюдения порядка в дни праздника за каждой школой закрепляют сотрудников органов внутренних дел. На прилегающих территориях находятся сотрудники полка ППС, а около общеобразовательной организации выставляются посты ДПС.
- До начала проведения мероприятий сотрудниками полиции будет организована проверка образовательных организаций и прилегающей к ним территории на взрывобезопасность, а также проверка по антитеррористической защищенности данных объектов, с обязательным привлечением представителей администрации школ, членов родительских комитетов с последующим составлением соответствующих актов, - сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
После торжественных церемоний полицейские проводят выпускников с родителями к местам празднования.
В полиции также напомнили, что если кто-то из школьников будет замечен пьяным, его доставят в ближайший территориальный отдел ОВД. Родителей таких подростков ждет административное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU