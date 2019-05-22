Возле каждой школы ППС , ДПС и минеры: в Екатеринбурге начались "Последние звонки"

22 Май 15:56 2019-05-22T16:00:41+03:00

"Последние звонки" проходят для 13 188 выпускников 9 классов и для 6339 - 11-х Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На этой неделе Екатеринбург пестрит белыми бантами, красными лентами выпускников и полицейскими. В школах с 21 по 24 мая проходят традиционные "Последние звонки". Участие в них примут 13 188 выпускников 9 классов и 6339 - 11-х.

Для соблюдения порядка в дни праздника за каждой школой закрепляют сотрудников органов внутренних дел. На прилегающих территориях находятся сотрудники полка ППС, а около общеобразовательной организации выставляются посты ДПС.

- До начала проведения мероприятий сотрудниками полиции будет организована проверка образовательных организаций и прилегающей к ним территории на взрывобезопасность, а также проверка по антитеррористической защищенности данных объектов, с обязательным привлечением представителей администрации школ, членов родительских комитетов с последующим составлением соответствующих актов, - сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

После торжественных церемоний полицейские проводят выпускников с родителями к местам празднования.

В полиции также напомнили, что если кто-то из школьников будет замечен пьяным, его доставят в ближайший территориальный отдел ОВД. Родителей таких подростков ждет административное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU