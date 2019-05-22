В Артемовском посадили водителя, который сбил пешехода и скрылся

22 Май 15:18 2019-05-22T15:18:10+03:00

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В Артемовском вынесли приговор Александру Горбунову, который обвинялся в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Ко всему прочему мужчина был пьян.

В тот вечер мужчина выпил, после чего сел за руль своей Mazda 6. Двигаясь по улице Лесная, водитель не справился с управлением и выехал на правую обочину, где сбил человека.

- Подсудимый совершил наезд на двигающегося в попутном направлении по правому краю проезжей части пешехода, который от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Горбунов с места происшествия скрылся, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После задержания виновника аварии, в присутствии двух понятных ему предложили пройти медосвидетельствование, однако мужчина отказался.

Суд назначил Александру Горбунову четыре года лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права садиться за руль в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU