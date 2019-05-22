В Екатеринбурге на выходные закроют движение по улице Колмогорова

22 Май 14:06 2019-05-22T14:06:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В уральской столице специалисты ООО «ЭнергоСтройСервис» закроют движение транспорта по улице Колмогорова. Проехать нельзя будет на ее участке от Одинарки до Машинистов в микрорайоне Заречном. Действовать ограничение будет с 25 по 28 мая.

- Перекрытие связано с прокладкой кабеля вдоль оси улицы Колмогорова. Для того, чтобы его проложить энергетикам понадобится три дня, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Автомобилистам придется объезжать зону проведения работ по соседним улицам Готвальда и Машинистов.

ИСТОЧНИК KP.RU