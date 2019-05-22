Юбилейный ИННОПРОМ в Екатеринбурге: как это будет?

22 Май 11:14 2019-05-23T16:37:13+03:00

Об этом поговорим в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург»

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С 8 по 11 июля 2019 года в Екатеринбурге пройдет юбилейная Х международная выставка ИННОПРОМ. В ней примут участие 80 государств, среди которых – Япония, Франция, Южная Корея, Италия и, конечно, Россия. Партнером нашей страны на выставке в этом году станет Турция.

Обсуждать на глобальном мероприятии будут перспективы машиностроения, металлургии, автоматизацию производства и аддитивные технологии.

Подробно о том, что будет происходить в павильонах екатеринбургского «Экспо-центра» на протяжении четырех дней, расскажут в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский и руководитель Управления внешнеэкономических и межрегиональных связей Уральской ТПП Михаил Козлов.

Эфир начнется в пятницу, 24 мая, в 8 часов утра. Пишите, звоните, обсудим вместе актуальную тему.

ИСТОЧНИК KP.RU