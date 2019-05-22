2019-05-22T11:15:29+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге за 1,5 миллиона отремонтируют старинный особняк торговки книгами

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: midural.ruФото: midural.ru
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Власти Екатеринбурга ищут подрядчика, который займется реконструкцией объекта культурного наследия на перекрестке Розы Люксембург-Декабристов или попросту усадьбы Блохиной.

- Работы обойдутся заказчику в 1,5 миллиона рублей. В эту стоимость должны войти реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, а также ограждающих конструкций и распорных систем, - сообщается на сайте госзакупок.

Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

Главный дом усадьбы был построен в середине XIX столетия. Вместе с флигелем, службами и баней он входил в состав комплекса, принадлежавшего 2-й гильдии купеческой вдове, участковой попечительнице Благотворительного общества Марии Дементьевне Блохиной и ее сыну Василию.

Основным занятием владелицы была торговля книгами и картинами, которую она вела на Покровском проспекте, ныне улице Малышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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