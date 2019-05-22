На Урале ищут двух трудных подростков, сбежавших из детского дома

22 Май 09:08 2019-05-22T09:48:37+03:00

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В Свердловской области третьи сутки ищут двух подростков 15 и 16 лет, сбежавших из детского дома. Ранее и Андрей, и Максим уже самовольно уходили из интерната в Новоуральске.

По предварительной информации, юноши могли отправиться в сторону Кировграда, Новоуральска и посёлка Нейво-Рудянка.

- В ходе поисковых мероприятий проверены места их возможного пребывания в указанных населённых пунктах, однако до настоящего времени их местонахождение не установлено. Подростки могут заниматься попрошайничеством у магазинов. Также могут находится в местах массового пребывания граждан, в том числе и в Екатеринбурге, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Приметы подростков.

Андрей - рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в серую куртку с синими вставками, с капюшоном, темно-синее трико, светло-коричневые штаны, обувь синего цвета на шнуровке, серую футболку с рисунком кед спереди, вязаную серую шапку по краю с цветными полосами.

Максим - рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие, уши оттопыренные. Был одет в камуфляжную зеленую куртку-ветровку, синие в белую крапинку спортивные штаны, кеды серого цвета на шнуровке с синими вставками, белые носки, серую футболку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подросток, просят сообщить по телефонам следственного отдела по Кировграду: 8 (34357)3-37-84, 8-962-323-00-07.

ИСТОЧНИК KP.RU