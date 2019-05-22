2019-05-22T09:48:37+03:00
Происшествия

На Урале ищут двух трудных подростков, сбежавших из детского дома

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Свердловской области третьи сутки ищут двух подростков 15 и 16 лет, сбежавших из детского дома. Ранее и Андрей, и Максим уже самовольно уходили из интерната в Новоуральске.

По предварительной информации, юноши могли отправиться в сторону Кировграда, Новоуральска и посёлка Нейво-Рудянка.

- В ходе поисковых мероприятий проверены места их возможного пребывания в указанных населённых пунктах, однако до настоящего времени их местонахождение не установлено. Подростки могут заниматься попрошайничеством у магазинов. Также могут находится в местах массового пребывания граждан, в том числе и в Екатеринбурге, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Приметы подростков.

Андрей - рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в серую куртку с синими вставками, с капюшоном, темно-синее трико, светло-коричневые штаны, обувь синего цвета на шнуровке, серую футболку с рисунком кед спереди, вязаную серую шапку по краю с цветными полосами.

Максим - рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие, уши оттопыренные. Был одет в камуфляжную зеленую куртку-ветровку, синие в белую крапинку спортивные штаны, кеды серого цвета на шнуровке с синими вставками, белые носки, серую футболку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подросток, просят сообщить по телефонам следственного отдела по Кировграду: 8 (34357)3-37-84, 8-962-323-00-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сквер, праймериз и обманутые дольщики: обсуждаем самые острые темы с вице-губернатором Свердловской области
В Екатеринбурге ищут мужчину, подозреваемого в убийстве матери
В Екатеринбурге бывшего следователя отправили в колонию
Уральский адвокат пожаловался в Генпрокуратуру РФ на Владимира Соловьева и «бесов», которыми он назвал жителей Екатеринбурга
Мэрия Екатеринбурга позвала горожан обсуждать место строительства храма на форуме
За пять дней в мэрию Екатеринбурга пришло 7500 предложений, где можно построить храм Святой Екатерины
В Нижнем Тагиле водитель, заболтавшись с пассажиром, сбил подростка
Екатеринбуржца, который поджег дом с запертой семьей брата, отправили за решетку
Магистральные Электрические Сети Урала на 43% снизили аварийность в Свердловской области.
На повышение зарплат свердловских бюджетников выделят 3,3 миллиарда рублей
На Урале многодетная семья отсудила у застройщика 4 миллиона за хлипкий фундамент
«Вы меня топите»: на Урале мошенник обкрадывал пенсионеров, прикинувшись новым соседом
ЕВРАЗ продолжает помогать секции боевых искусств спортивной школы олимпийского резерва Нижнего Тагила
На Урале зарплата работников учреждений культуры выросла в два раза
На трассе Екатеринбург-Тюмень возле Пышмы введут реверсивное движение
Бесплатно провезти велосипед в электричке в Свердловской области можно будет 25 мая
В майские праздники екатеринбургские абоненты Tele2 посетили 98 стран
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса –Business Online Banking 2019
У екатеринбуржца за 10-миллионный долг арестовали бутик в ТЦ «Гермес Плаза»
Пять свердловских колледжей вошли в сотню лучших учебных заведений страны
Свердловские ветеринары провакцинируют 600 тысяч диких зверей от бешенства
В Екатеринбурге LADA, вылетев на тротуар, сбила пешехода
В Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме пройдут летние опрессовки
В Екатеринбурге прохожие потушили пожар в частном детском саду
Франция везет на ИННОПРОМ восемь компаний
Жителей Екатеринбурга зовут на диспансеризацию в выходной день
В Екатеринбурге ради нового дома на три года закрыли Арамильский переулок
ВТБ Пенсионный фонд начинает оформление договоров НПО в офисах банка ВТБ