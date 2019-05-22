2019-05-22T08:20:30+03:00
Общество

Уральский дизайнер показал, как бы выглядел Собор Екатерины на всех предложенных площадках

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Вариант в сквере у Дамтеатра Фото: рекламное агентство «Дикий филин»Вариант в сквере у Дамтеатра Фото: рекламное агентство «Дикий филин»
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Художник и дизайнер из Екатеринбурга Рома Дик создал необычный, но очень актуальный проект.

Вариант у цирка Фото: рекламное агентство «Дикий филин»

Вариант у цирка Фото: рекламное агентство «Дикий филин»

На днях мэрия предложила четыре варианта для строительства Собора святой Екатерины: сквер у Драмтеатра, сквер у метро "Динамо", площадка заброшенной гостиницы "Дели" и на воде вблизи "Космоса".

Вариант в сквере у "Динамо" Фото: рекламное агентство «Дикий филин»

Вариант в сквере у "Динамо" Фото: рекламное агентство «Дикий филин»

Уралец добавил к ним еще два - Площадь 1905 года и пустырь на углу Фурманова-Белинского - и нарисовал карту всех территорий, где показал, как они будут выглядеть, построй инвесторы храм на них.

Вариант на воде у ККТ "Космос" Фото: рекламное агентство «Дикий филин»

Вариант на воде у ККТ "Космос" Фото: рекламное агентство «Дикий филин»

Напомним, строительство обители должно было начаться в прошлый понедельник - рабочие уже даже огородили площадку забором, завезли технику и материалы. Однако горожане вышли на митинги за защиту сквера, началось недельное противостояние с участием полиции и ОМОНа.

Вариант на Площади 1905 года Фото: рекламное агентство «Дикий филин»

Вариант на Площади 1905 года Фото: рекламное агентство «Дикий филин»

После этого мэр Александр Высокинский пообещал "заморозить" стройку и провести среди местных жителей референдум или опрос, чтобы уже вместе решить, где должен быть построен храм.

Вариант пустырь на углу Фурманова-Белинского Фото: рекламное агентство «Дикий филин»

Вариант пустырь на углу Фурманова-Белинского Фото: рекламное агентство «Дикий филин»

ИСТОЧНИК KP.RU

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