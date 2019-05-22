Дальнобойщик из Белоярского погасил долг по алиментам ради сохранения водительских прав

22 Май 07:29 2019-05-22T07:31:40+03:00

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В поселке Белоярский приставы пошли на хитрость, чтобы вразумить должника по алиментам. Мужчина не выплатил 12-летней дочери 250 тысяч рублей. Каждый раз в беседе с приставами он уверял, что не работает и не имеет возможности помогать ребенку финансово.

Между тем горе-отец вполне успешно трудился дальнобойщиком и был собственником тягача Volvo.

- Чтобы побудить должника к оплате задолженности, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об ограничении мужчины в праве управления транспортными средствами, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Чтобы не лишиться водительского удостоверения, должник признался в обмане и разом погасил всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU