«Толя Робот»: песня екатеринбургской певицы Монеточка стала саундтреком к сериалу

21 Май 18:13 2019-05-21T18:13:33+03:00

Певица стала известной на всю страну после выхода первого альбома Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Песня екатеринбургской певицы Монеточки «Каждый раз» из ее альбома «Раскраски для взрослых» стала саундтреком к новому сериалу ТНТ «Толя Робот».

Сериал презентовали на телеканале 20 мая. В нем рассказывается вдохновляющая история молодого человека по имени Толя из провинции, потерявшего руки и ноги. Но, несмотря на ограниченность в движении, он оказывается сильнее и оптимистичнее многих здоровых сверстников.

Одну из главных ролей в сериале исполнил актер и юморист из Екатеринбурга Евгений Кулик.

Сериал снял режиссер Алексей Нужный («Ольга»), а сценарий написали Николай Куликов — автор сценария «Горько!», «Экипажа» и «Движения вверх», самой кассовой ленты за всю историю российского кино, и Константин Майер («Физрук»). Продюсеры — Евгений Никишов и Валерий Федорович («Полицейский с Рублевки», «Измены», «Закон каменных джунглей» и другие проекты ТНТ).

Сериал «Толя Робот» с 20 мая в 20:00 на ТНТ!

ИСТОЧНИК KP.RU