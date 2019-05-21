2019-05-21T16:31:33+03:00
Общество

«500 звонков в день»: в Свердловской области заработала горячая линия по подключению цифрового телевидения

В правительстве региона напоминают, что услуга бесплатна
Маргарита МАХОНИНА
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3 июня отключат аналоговое вещание3 июня отключат аналоговое вещаниеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области заработала горячая линия по подключению цифрового телевидения: уже 3 июня в регионе отключат аналоговое вещание. В «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС) и департаменте информатизации и связи области напомнили, что услугу остается бесплатной. С настройкой оборудования также помогут волонтеры, если уральцы заранее оставят заявку.

– Сегодня число звонков достигает 500 в день. Операторы консультируют населения о мерах соцподдержки, наличии оборудования в торговых точках, а также принимают заявки, – сообщил директор свердловского РТРС Сергей Павлов.

Также малообеспеченные жители региона могут рассчитывать на компенсации расходов. На эти цели свердловское правительство выделит 136,4 миллиона рублей. По оценке минсоцзащиты населения, на помощь могут претендовать свыше 60 тысяч семей. Пока обратились около 800 граждан.

– Максимальный размер компенсации составляет 90% от 2700 рублей в зоне охвата цифрового вещание – за покупку приставки и антенны, и 90% от 6000 рублей вне зоны охвата – за затраты на комплект спутникового оборудования и установку, – подчеркнула начальник отдела обеспечения и контроля министерства Эльза Андреева. – Для получения компенсаций нужно обращаться в управление соцполитики по месту жительства или через МФЦ.

По словам директора департамента информатизации и связи области Юрия Гущина, все чаще «недобросовестные организации» предлагают платно подключить цифровое телевидение.

– Телефон региональной горячей линии: 8 800 250 89 60. Заявке на вызов добровольца присвоят индивидуальный номер, который служит своего рода паролем, – пояснил Гущин. – Волонтерам выдают футболку или толстовку с логотипом регионального добровольческого корпуса, бейдж и удостоверение.

Переход на цифровое телевидение должен улучшить качество изображения, как в городах, так и в малонаселенных пунктах. Сегодня в Свердловской области действуют 66 башен такого вещания, и они охватывают 98% селений региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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