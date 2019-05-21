Клещи за неделю атаковали больше 6 тысяч уральцев

21 Май 16:19 2019-05-21T16:19:32+03:00

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За прошедшую неделю клещи покусали 6175 жителей Свердловской области. Больше трети от общего числа пострадавших – жители Екатеринбурга (2351 человек). Всего с начала нового сезона в регионе от укусов клещей пострадало 10 968 человек, из которых 607 детей.

Сейчас в больницах области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» находятся 29 человек, еще 34 пациента могут быть заражены иксодовым боррелиозом.

По словам специалистов регионального Роспотребнадзора, больше всего уральцев клещи покусали в Талицком, Пышминском и Слободо-Туринском округах, а также в Ирбите и Камышлове.

ИСТОЧНИК KP.RU