Клещи за неделю атаковали больше 6 тысяч уральцев
У 29 пострадавших подозрение на энцефалит
Опасные насекомые активизировались с приходом теплаФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшую неделю клещи покусали 6175 жителей Свердловской области. Больше трети от общего числа пострадавших – жители Екатеринбурга (2351 человек). Всего с начала нового сезона в регионе от укусов клещей пострадало 10 968 человек, из которых 607 детей.
Сейчас в больницах области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» находятся 29 человек, еще 34 пациента могут быть заражены иксодовым боррелиозом.
По словам специалистов регионального Роспотребнадзора, больше всего уральцев клещи покусали в Талицком, Пышминском и Слободо-Туринском округах, а также в Ирбите и Камышлове.
ИСТОЧНИК KP.RU