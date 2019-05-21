В Екатеринбурге защитники сквера возле Драмтеатра устроят в нем субботник

21 Май 15:22 2019-05-21T15:27:48+03:00

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В екатеринбургском сквере возле Драмтеатра сейчас непривычно безлюдно. Всю прошлую неделю в рекреационной зоне проходили массовые митинги. Одни требовали сохранить деревья, другие - начать строить храм.

В результате местные власти приняли решение стройку "заморозить" и провести референдум. Все бы ничего, вот только во всем этом противостоянии сильно пострадал газон. Еще бы, на нем целую неделю гуляли, бегали и прыгали 5000 человек.

Теперь участники сообщества "Парки и скверы Екатеринбурга" планируют занаяться его восстановлением.

- Благодаря принципиальности и настойчивости горожан забор из сквера убран. Это огромное достижение Екатеринбурга и екатеринбуржцев. Но есть одна проблема: сквер всё же пострадал от того, что в нём гуляло так много людей, - говорят активисты. - В ближайшее время мы постараемся согласовать субботник на территории сквера.

Общественники намерены засеять новую траву и убрать дыры в земле от свай. Между тем, по прогнозам специалистов, восстановление газона не так просто, как кажется на первый взгляд. На работы может уйти целый год.

ИСТОЧНИК KP.RU