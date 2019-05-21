Свердловские власти хотят выкупить медцентр в Тагиле, открытый меценатом Владиславом Тетюхиным

21 Май 14:22 2019-05-21T14:43:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Свердловской области задумывается о том, чтобы выкупить Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, созданный местным меценатом Владиславом Тетюхиным. В медучреждение, построенное в Нижнем Тагиле, он вложил все свои накопления - более трех миллиардов рублей.

«Госпиталь Тетюхина», как в народе называют медицинский центр, возвели за два года, сдав в 2014-м. Основными направлениями учреждения сегодня являются травматология, ортопедия, урология и гинекология.

Центр успешно проработал 4,5 года, а потом начались проблемы. Пациентов поступало слишком мало для мощностей госпиталя. Загруженность максимум достигала 60 %. В результате одни специалисты разъехались, другие же обратились за помощью к губернатору.

- Мы не допустим, чтобы с госпиталем что-то случилось. Нужно расширять перечень услуг, которые оказываются в медицинском учреждении. Со своей стороны, мы через Фонд обязательного медицинского страхования наполним необходимым финансированием оказание этих услуг, - сказал глава региона, отчитываясь о проделанной работе правительства перед Заксобранием.

Также Евгений Куйвашев отметил, что родственники Владислала Тетюхина с пониманием отнеслись к возможному выкупу госпиталя. Но независимо от их решения губернатор пообещал, что медцентр продолжит работать.

ИСТОЧНИК KP.RU