Представитель Патриарха попытался убедить жителей Екатеринбурга в значимости нового храма

СЕГОДНЯ 13:07 2019-05-21T14:03:09+03:00

Митрополит Иларион выступает против насилия в Екатеринбурге. Фото: страница представителя РПЦ в Facebook

Изменить размер текста: A A

Викарий Патриарха Московского и всея Руси митрополит Иларион высказал свою позицию по поводу событий в Екатеринбурге, связанных с попыткой строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.

Представитель Русской православной церкви попытался убедить жителей Екатеринбурга в необходимости возведения храма в центре города. При этом митрополит Иларион подчеркнул, что церковь никому ничего не навязывает.

- Церкви строятся там, где на это есть запрос верующих, потребность, высказанная жителями. Речь вообще не идет о новом строительстве, а о восстановлении того, что было разрушено безбожниками, - пишет митрополит.

21 мая сквер вернули людямФото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам у строительства храма всего несколько сотен противников, а сторонников - десятки тысяч. Чтобы определить точное количество людей с каждой стороны, нужно провести опрос, о котором говорил президент Владимир Путин.

- Ни одна сила, оппозиционная церкви, не наберет и десятой части этого количества на свои протестные акции. Церковь сожалеет о том, что на площадке строительства проявилось насилие, - говорит митрополит Иларион.

По его словам, сторонники храма не против сквера, они тоже хотят иметь возле храма красивую парковую зону. Все это заложено в проекте строительства.

- Надеюсь, что эти разъяснения помогут всем жителям Екатеринбурга убедиться в значимости проекта и увидеть очевидную пользу для города, - заключает представитель Русской православной церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU