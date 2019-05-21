В Екатеринбурге осужден закладчик, маскировавший наркотики под цементные шарики

21 Май 12:52 2019-05-21T14:04:19+03:00

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Суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Михаила Ткаченко, признанного виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков и психотропов.

Через Интернет он вступил в преступный сговор с неустановленным подельником. В этот же день соучастник положил в тайник 84,18 грамма наркотика и 25,89 грамма психотропных веществ. После чего сообщил Ткаченко, где забрать сверток.

- Последний забрал товар и у себя дома зацементировал в шарики для удобства последующего помещения в тайники на территории Екатеринбурга, а именно 50 пакетов с наркотическим средством и 13 пакетиков с психотропным веществом, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Довести умысел до конца подсудимый не смог, так как был задержан полицией. В ходе личного досмотра у Ткаченко изъято 14 цементных шариков.

Суд назначил Михаилу Ткаченко 9 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU