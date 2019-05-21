Деньги на ветер: очистка воздуха обойдется предприятиям Нижнего Тагила в 2,4 миллиарда

21 Май 12:24 2019-05-21T14:07:27+03:00

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Экологическая ситуация в уральском городе Нижний Тагил непростая. Вопрос о качестве воздуха поднимался даже на федеральном уровне. В начале года президент Владимир Путин дал задание правительству вместе с Госдумой проработать и принять закон о применении системы квотирования выбросов загрязняющих вещества в Нижнем Тагиле.

Теперь эта идея обрела конкретные перспективы: до 2024 года предприятия города потратят 2,4 миллиарда рублей на снижение выбросов загрязняющих веществ. Это решение, по словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, направят на исполнение президентского указа. 95 % от этой суммы дадут сами промышленники.

ИСТОЧНИК KP.RU