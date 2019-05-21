Мэр Екатеринбурга Высокинский отчитается за первые месяцы работы перед Гордумой
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступит с отчетом о проделанной в прошлом году работе перед депутатами Гордумы 30 мая. На этот день в мэрии назначено внеочередное заседание Гордумы.
Вопрос об отчете поднял на заседании сегодня спикер Игорь Володин.
- Мне поступило письмо первого заместителя главы города Александра Ковальчика с просьбой исключить из сегодняшней повестки вопрос об итогах социально-экономического развития города за прошлый год. Предлагается созвать внеочередное заседание 30 мая, включив в повестку и отчет главы города о деятельности за 2018 год, - сообщил на заседании Игорь Володин.
Речь идет о вопрос «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» за 2018 год, который изначально был включен в повестку заседания.
Нынешний глава Екатеринбурга избран 25 сентября прошлого года абсолютным большинством голосов депутатов Гордумы.
ИСТОЧНИК KP.RU