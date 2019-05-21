Мэр Екатеринбурга Высокинский отчитается за первые месяцы работы перед Гордумой

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-21T10:28:48+03:00

Гордума едва не расораспустилась, но в итоге продолжила работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступит с отчетом о проделанной в прошлом году работе перед депутатами Гордумы 30 мая. На этот день в мэрии назначено внеочередное заседание Гордумы.

Вопрос об отчете поднял на заседании сегодня спикер Игорь Володин.

- Мне поступило письмо первого заместителя главы города Александра Ковальчика с просьбой исключить из сегодняшней повестки вопрос об итогах социально-экономического развития города за прошлый год. Предлагается созвать внеочередное заседание 30 мая, включив в повестку и отчет главы города о деятельности за 2018 год, - сообщил на заседании Игорь Володин.

Речь идет о вопрос «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» за 2018 год, который изначально был включен в повестку заседания.

Нынешний глава Екатеринбурга избран 25 сентября прошлого года абсолютным большинством голосов депутатов Гордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU