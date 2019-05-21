2019-05-21T10:22:39+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге после тушения пожара в жилом доме нашли тело женщины

Погибшей было 93 года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
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В поселке Северка после тушения пожара в жилом двухэтажном доме по улице Стрелочников спасатели обнаружили тело женщины. По факту обнаружения страшной находки следственный отдел организовал проверку.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В ходе нее выяснилось, что погибшая проживала в квартире на втором этаже, ей было 93 года. Скорее всего, пенсионерка отравилась угарным газом. Признаков насильственной смерти на теле старушки нет.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Согласно первоначальным сведениям, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки в одной из квартир второго этажа, - сказали в СУ СКР по Свердловской области. - Точные причины гибели пожилой женщины и возникновения пожара будут установлены в ходе соответствующих экспертиз.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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