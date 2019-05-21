Уралец отдал за долги машину жены, потому что она не умеет нормально водить
Житель Екатеринбурга забрал у жены автомобиль, чтобы закрыть долги.
Женщина не выплатила неустойку в 87 тысяч рублей за неиспользованный туристический тур и гасить ее определенно не торопилась. Приставы пытались образумить должницу, но та предпочла играть с ними в "кошки-мышки".
Тогда было принято решение изъять у неплательщицы автомобиль Ford Vision. Правда, когда приставы нагрянули к нарушительницы домой, ее самой не оказалось - дверь открыл муж.
- Со словами: «Все равно нормально ездить не умеет», супруг проводил должностных лиц к месту стоянки иномарки. Ford, со следами неоднократных ДТП, был арестован, - рассказали в УФССП по Свердловской области.
Сейчас машина отправлена на спецавтостоянку. После оценки иномарка будет пущена с молотка.
ИСТОЧНИК KP.RU