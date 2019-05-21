Уралец отдал за долги машину жены, потому что она не умеет нормально водить

СЕГОДНЯ 09:40 2019-05-21T09:45:54+03:00

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Житель Екатеринбурга забрал у жены автомобиль, чтобы закрыть долги.

Женщина не выплатила неустойку в 87 тысяч рублей за неиспользованный туристический тур и гасить ее определенно не торопилась. Приставы пытались образумить должницу, но та предпочла играть с ними в "кошки-мышки".

Тогда было принято решение изъять у неплательщицы автомобиль Ford Vision. Правда, когда приставы нагрянули к нарушительницы домой, ее самой не оказалось - дверь открыл муж.

- Со словами: «Все равно нормально ездить не умеет», супруг проводил должностных лиц к месту стоянки иномарки. Ford, со следами неоднократных ДТП, был арестован, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Сейчас машина отправлена на спецавтостоянку. После оценки иномарка будет пущена с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU