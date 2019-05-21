Материнский капитал в Свердловской области превысил 137 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:04 2019-05-21T09:07:47+03:00

На сегодняшний день на получение маткапитала выдано более 60 тысяч сертификатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Губернатор Евгений Куйвашев сегодня выступает перед депутатами Заксобрания с отчетом работе правительства в 2018 году. Одним из главных достижений, по мнению главы региона, стало увеличение материнского капитала - сегодня в области он превысил 137 тысяч рублей.

- Работая над улучшением демографической ситуации в регионе, мы приняли дополнительные меры по поддержке материнства и детства. В 2018 году ежемесячную денежную выплату в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей получили 18 731 многодетная семья, в связи с рождением первого ребенка - 5 939 семей, - отметил губернатор. - Благодаря этим и другим мерам поддержки увеличивается количество многодетных семей.

За последние шесть лет число семей, где воспитываются трое и более детей, в том числе приемные, выросло почти в два раза.

Материнский капитал в Свердловской области выплачивается с 2012 года. На сегодняшний день выдано более 60 тысяч сертификатов.

ИСТОЧНИК KP.RU