2019-05-21T09:01:11+03:00
Происшествия

В Березовском водитель Mazda покалечил 9-летнего мальчика

У ребенка переломы обеих костей левой голени
Олег Галимов
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Ребенок внезапно выбежал на дорогу. Фото: УГИБДД по Свердловской областиРебенок внезапно выбежал на дорогу. Фото: УГИБДД по Свердловской области
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В Березовском сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с 9-летним пешеходом. Накануне на улице Гагарина водитель Mazda 6 сбил неожиданно выбежавшего из-за припаркованного автомобиля мальчика.

- С места ДТП, каретой корой медицинской помощи, ребенок доставлен в детскую КГБ № 9 Екатеринбурга, с диагнозом: перелом обеих костей левой голени со смещением. Сотрудниками ГИБДД установлено, что ребенок побежал домой и не убедился в безопасности перехода, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Ребенок внезапно выбежал на дорогу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Ребенок внезапно выбежал на дорогу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В настоящее по данному факту ДТП проводится дополнительная проверка, устанавливаются очевидцы ДТП, опрошены участники.

- Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем законным представителям проводить ежедневно со своими несовершеннолетними детьми беседы по правилам безопасного перехода проезжей части дороги, разобрать различные опасные ситуации, с которыми ребенок может столкнуться при переходе, - добавили в ГИБДД.

Напомним, что на прошлой неделе в аварии погибла семья свердловского полицейского, который вез жену с сыном в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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