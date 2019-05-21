На Ural Music Night выступит украинская певица Maruv, байкотировавшая Евровидении ради концертов в России

СЕГОДНЯ 08:41 2019-05-21T08:51:50+03:00

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Одной из главной звезд «Уральской ночи музыки» в Екатеринбурге станет украинская певица, композитор, поэтэсса и продюсер Maruv. Певица выиграла национальный отборочный этап для участия в Евровидении, но отказалась представлять родную страну. В качестве условия участия на международном конкурсе Maruv должна была подписать контракт, запрещающий ей выступать в России.

Зажигать украинский хедлайнер будет на Плотинке, здесь же выступят представительница хип-хоп и рэп сцены Настя Кудри и актриса, певица и блогер в одном лице - Баба-Яга.

В общей сложности для зрителей выступят 2500 музыкантовФото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из самых посещаемых прошлогодних площадок - «Дисколенд» - будет зажигать под легендарных немцев Dschinghis Khan. А знатоков джаза порадует концерт виртуоза из Изариля Адама Бен Эзры.

Контрабасист-феномен, мульти-инструменталист и интернет-сенсация вывел свой инструмент с задних рядов в «первые скрипки». На Ural Music Night он исполнит сольную программу на сцене «Узоры фламенко» около Камерного театра Музея писателей Урала, а также сыграет сет на открытой джазплощадке angelo, которая в этом году будет организована впервые.

Завершится фестиваль традиционным гала-концертом на Октябрьской площадиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Очень важный вопрос для фестиваля - подбор классической программы, так как именно симфонизм представляет Россию на международной музыкальной арене. В этом году оргкомитет отдал академической музыке главную площадь города - 1905-го года. Основным хедлайнером этой площадки станет Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», который уже более 40 лет объединяет лучших музыкантов столицы. Дирижировать звездным составом будет Александр Соловьев, - рассказали в пресс-службе фестиваля.

Ранее организаторы презентовали еще 17 хедлайнеров, среди которых Little Big, «Запрещенные барабанщики», РИТА DАКОТА, Shortparis, ЛСП и Brainstorm.

ИСТОЧНИК KP.RU