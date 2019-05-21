2019-05-21T08:36:37+03:00
Общество

Гордума Екатеринбурга отказалась самораспускаться

Коммунистам поставили ультиматум
Лев ИСТОМИН
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Народные избранники отказались самораспускатьсяНародные избранники отказались самораспускатьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты Городской Думы Екатеринбурга на заседании во вторник, 21 мая, в первую очередь рассмотрели вопрос о самороспуске. Его в начале недели поставили на повестку дня региональные коммунисты, включая своих коллег в Гордуме.

Причиной стала несвоевременная, по мнению ряда горожан, реакция народных избранников на события в сквере у Драмтеатра, который находится в квартале от мэрии. Когда началась активная фаза противостояния защитников храма и сторонников сквера, то на месте в первые дни присутствовал только депутат Константин Киселев. Таким образом, дума показала свою оторванность от народа.

На заседании Думы ее председатель Игорь Володин с подачи несколько депутатов перед голосованием за вопрос о самороспуске предложил коммунистам самим написать заявление о выходе и состава VII созыва Гордумы. Однако они это сделать отказались.

- Товарищи коммунисты, сначала подпишите заявление, а потом уже голосовать будем, - заявил Игорь Володин.

Таким образом, вопрос решили автоматически. После чего стали обсуждать возможность проведения референдума по вопросу о строительстве храма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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