В Екатеринбурге отдадут под суд грабителя, срывавшего с женщин серьги
В Екатеринбурге будут судить 42-летнего местного жителя, обвиняемого в грабежах и разбоях.
По версии следствия, мужчина, ранее судимый за хищение имущества и незаконный оборот наркотиков, нападал на женщин. Он незаметно подкрадывался сзади, после чего резко срывал с них серьги.
- От действий злоумышленника пострадали восемь женщин, в том числе пожилые женщины и женщина, которая шла в момент нападения на нее с детской коляской. Похищенные украшения обвиняемый сдавал скупщикам золота, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
На мужчину завели уголовное дело. В общей сложности по двум статьям ему грозит 15 лет колонии.
- Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу. Благодаря слаженной и профессиональной работе оперативников злоумышленника удалось задержать в кратчайшие сроки, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU