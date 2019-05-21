2019-05-21T09:42:50+03:00
Общество

В Екатеринбурге отдадут под суд грабителя, срывавшего с женщин серьги

Жертвами злоумышленника стали восемь человек
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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По двум статьям мужчине грозит до 15 лет колонииПо двум статьям мужчине грозит до 15 лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге будут судить 42-летнего местного жителя, обвиняемого в грабежах и разбоях.

По версии следствия, мужчина, ранее судимый за хищение имущества и незаконный оборот наркотиков, нападал на женщин. Он незаметно подкрадывался сзади, после чего резко срывал с них серьги.

- От действий злоумышленника пострадали восемь женщин, в том числе пожилые женщины и женщина, которая шла в момент нападения на нее с детской коляской. Похищенные украшения обвиняемый сдавал скупщикам золота, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На мужчину завели уголовное дело. В общей сложности по двум статьям ему грозит 15 лет колонии.

- Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу. Благодаря слаженной и профессиональной работе оперативников злоумышленника удалось задержать в кратчайшие сроки, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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