2019-05-21T07:49:08+03:00
Общество

«Чуть не вляпался»: автору Масяни заказали мультик о споре активистов "за храм" и "за сквер"

Олег Куваев обсудил с клиентом сроки и цену, но отказался, увидев сценарий
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Facebook МасяниФото: Facebook Масяни
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Конфликт екатеринбургских активистов по поводу строительства Храма-на-Драме достиг побережья Средиземного моря. Автор «Масяни» Олег Куваев, проживающий сейчас в Израиле, получил заказ на создание мультфильма о споре в уральской столице.

Художник-аниматор согласился и даже обсудил с клиентом цену и сроки, оставалось лишь увидеть сценарий. Однако после его прочтения Куваев поменял решение.

Фото: Facebook Масяни

Фото: Facebook Масяни

- Читая сценарий, я понимаю, что они там за строительство. А кто не согласен, тех нужно представить как всяких зомби и вурдалаков. То есть от мракобесов заказ. Упси, - написал в Facebook от лица Масяни мультипликатор. - Мне даже в голову не пришло, что к Масяне кто-то может обратится за проправительственной пропагандой. Даже мысли такой не было. Чуть не вляпался. Вы чо ваще?

ИСТОЧНИК KP.RU

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