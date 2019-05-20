В Екатеринбурге запустили сканер для диагностики рака за 200 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:33 2019-05-20T19:33:40+03:00

Новый сканер сможет обследовать до 10 тысяч человек в год. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

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В Екатеринбурге 20 мая в Центре ядерной медицины запустили в работу высокотехнологичный сканер для диагностики онкологических патологий.

Аппарат стоит больше 200 миллионов рублей, его удалось приобрести с привлечением частных средств инвесторов.

Сканер позволяет диагностировать злокачественные опухоли на ранних стадиях заболевания, что существенно увеличивает шансы на выздоровление пациента. Эта техника позволяет медикам подобрать качественное лечение.

Оборудование проинспектировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

- Этот аппарат позволяет быстрее проводить исследования, сокращает время его проведения и, соответственно, пребывания пациента здесь. Это позволяет нам брать больше пациентов в течение одного дня, - говорит главный врач Центра ядерной медицины Егор Шориков.

Благодаря новому оборудованию в год в центре смогут проходить обследование около 10 тысяч человек. Здесь готовятся принимать пациентов со всей России по полисам обязательного медицинского страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU