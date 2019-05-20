В Екатеринбурге демонтируют строительный забор в сквере у Драмтеатра

СЕГОДНЯ 19:23 2019-05-20T19:23:49+03:00

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В Екатеринбурге в понедельник в 20 часов начался демонтаж забора в сквере у Драмтеатра, где неделю назад начались строительные работы по возведению храма святой Екатерины.

На месте много рабочихФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительная техника на площадку начала подъезжать к 19 часам, а через час рабочие начали убирать забор. В это время с территории сквера стали вывозить бытовки для строителей и завезенные сюда ранее трубы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/709990" frameborder="0"></iframe> Со стройки в сквере вывозят бытовки.Также здесь демонтируют строительный заборАлексей БУЛАТОВ

На демонтаж забора собрались посмотреть сотни горожан, которые громко аплодируют действиям рабочих. Сюда пришли региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова, а также депутат Гордумы Екатеринбурга Константин Киселев.

Начали с бытовокФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU