В Екатеринбурге демонтируют строительный забор в сквере у Драмтеатра
В Екатеринбурге в понедельник в 20 часов начался демонтаж забора в сквере у Драмтеатра, где неделю назад начались строительные работы по возведению храма святой Екатерины.
На месте много рабочихФото: Алексей БУЛАТОВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Строительная техника на площадку начала подъезжать к 19 часам, а через час рабочие начали убирать забор. В это время с территории сквера стали вывозить бытовки для строителей и завезенные сюда ранее трубы.
Со стройки в сквере вывозят бытовки.Также здесь демонтируют строительный заборАлексей БУЛАТОВ
На демонтаж забора собрались посмотреть сотни горожан, которые громко аплодируют действиям рабочих. Сюда пришли региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова, а также депутат Гордумы Екатеринбурга Константин Киселев.
Начали с бытовокФото: Алексей БУЛАТОВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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