2019-05-20T19:05:49+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге после столкновения одна машина оказалась поверх другой

ДТП случилось на перекрестке Космонавтов - Челюскинцев
Данил СВЕЧКОВ
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Фото: instagram.com/chaif_band/Фото: instagram.com/chaif_band/
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Необычная автомобильная авария случилась в понедельник вечером недалеко от центра Екатеринбурга. На перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Челюскинцев столкнулись две черные машины. Причем они столкнулись таким странным образом, что одна легковушка, оказалась поверх другой.

- Там есть подъем с клумбой. Машина, которая оказалась сверху, одним колесом стоит на этой клумбе, а другим застряла в разбитом окне нижней машины со стороны водителя, - сообщают очевидцы.

Информации о пострадавших от ГИБДД пока не поступало.

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При столкновении машин в Екатеринбурге одна легковушка оказалась поверх другой
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ИСТОЧНИК KP.RU

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