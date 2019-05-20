В Екатеринбурге после столкновения одна машина оказалась поверх другой

СЕГОДНЯ 19:05 2019-05-20T19:05:49+03:00

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Необычная автомобильная авария случилась в понедельник вечером недалеко от центра Екатеринбурга. На перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Челюскинцев столкнулись две черные машины. Причем они столкнулись таким странным образом, что одна легковушка, оказалась поверх другой.

- Там есть подъем с клумбой. Машина, которая оказалась сверху, одним колесом стоит на этой клумбе, а другим застряла в разбитом окне нижней машины со стороны водителя, - сообщают очевидцы.

Информации о пострадавших от ГИБДД пока не поступало.

chaif_band При столкновении машин в Екатеринбурге одна легковушка оказалась поверх другой

ИСТОЧНИК KP.RU