Евгений Куйвашев и новый глава СвЖД намерены увеличить число «Ласточек»

СЕГОДНЯ 14:02 2019-05-20T14:29:28+03:00

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Губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с начальником Свердловской железной дороги. Глава региона поздравил Ивана Колесникова со вступлением в должность и обсудил с ним будущие совместные проекты.

- Огромное количество людей работает в структурах РЖД и на Свердловской железной дороге. Вы человек в отрасли не новый, и, я уверен, что ваше назначение придаст новый дополнительный импульс развитию проектов региона и железной дороги, - сказал губернатор.

Одним из ключевых проектов сейчас в регионе является увеличение количества скоростных поездов «Ласточка» и их включение в регулярные рейсы пригородного сообщения.

На данный момент в Свердловской области работает 26 поездов и пригородных составов. В этом году пассажиропоток увеличился на 25 %.

ИСТОЧНИК KP.RU