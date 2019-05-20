О ходе мусорной реформы на радио «КП» - Екатеринбург» расскажет представитель регионального оператора

СЕГОДНЯ 12:39 2019-05-20T14:39:05+03:00

Дмитрий Осокин расскажет, как проходит мусорная реформа в регионе. Фото: предоставлено ЕМУП "Спецавтобаза"

Он ответит на вопросы читателей и радиослушателей

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В среду, 22 мая, в 8 часов утра в эфире радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург» (92,3 FM) на вопросы читателей газеты и слушателей радио ответит главный инженер ЕМУП «Спецавтобаза» Дмитрий Валерьевич Осокин.

Эксперт расскажет о том, как организовать вывоз мусора по закону из коллективных садов, стоит ли сотрудничать с сомнительными фирмами, предлагающими недорого вывезти отходы и что делать, если контейнерная площадка во дворе завалена мусором?

Также Дмитрий Осокин ответит на вопросы слушателей, позвонивших в прямой эфир.

ИСТОЧНИК KP.RU