Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области превысил 162 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-20T14:40:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Свердловской области по итогам первого квартала 2019 года вырос на 6 % и достиг 162,4 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе составил 91,4 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель увеличился на 8 % и составил 94,4 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты - 48 млрд рублей (+11 % за квартал). Портфель кредитов наличными превысил 40 млрд рублей (+5 %), автокредитов - 2,8 млрд рублей. Портфель привлеченных средств частных клиентов за январь - март увеличился до 58,7 млрд рублей. Число свердловчан с ежемесячными зачислениями на счет в ВТБ превысило 200 тыс. человек.

В первом квартале 2019 года ВТБ выдал жителям региона свыше 11,5 млрд рублей заемных средств, что на 43 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером роста осталась ипотека, продажи которой выросли более чем в полтора раза и достигли 4,7 млрд рублей, а также кредиты наличными - за три первых месяца года свердловчане оформили их в ВТБ на сумму 6,4 млрд рублей (+37 %).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Свердловской области по итогам первого квартала достиг 68 млрд рублей. Среди отраслей, где наблюдается устойчивый спрос на финансирование, - торговля и сфера услуг, строительство, металлургия. На сегмент малого и среднего бизнеса в портфеле приходится 22 млрд рублей.

Объем привлеченных средств юридических лиц на 1 апреля 2019 года составил 32,7 млрд рублей. Число активных корпоративных клиентов ВТБ в регионе достигает 7 тыс.

Также в первом квартале 2019 года ВТБ начал сбор биометрических данных в девяти своих отделениях в Екатеринбурге. К концу года планируется обеспечить необходимым оборудованием все офисы в регионе.

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов отметил:

- В первом квартале сохранился высокий спрос на финансовые инструменты. Мы продолжим наращивать темпы кредитования, в том числе за счет дальнейшего развития продуктовой линейки и совершенствования сервиса для наших клиентов в Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU