После акций протеста в сквере у Драмтеатра в спецприемнике остаются 29 человек
На сегодняшний день в спецприемнике остаются 29 человек, арестованных по обвинению за мелкое хулиганство. Именно по такой статье судят задержанных на акциях протеста против строительства храма святой Екатерины.
По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, у одного из задержанных сломан нос, и еще у одного имеются ссадины. Пострадавшие обращались за медицинской помощью.
Отметим, что сегодня утром мэрия Екатеринбурга сообщила о начале приема заявок от горожан по поводу нового места строительства храма. При этом ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что власти региона представят четыре площадки на выбор.
ИСТОЧНИК KP.RU
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