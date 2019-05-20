2019-05-20T11:36:31+03:00
Общество

После акций протеста в сквере у Драмтеатра в спецприемнике остаются 29 человек

Об этом рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова
Олег Галимов
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Двое задержанных обращались за медецинской помощьюДвое задержанных обращались за медецинской помощьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сегодняшний день в спецприемнике остаются 29 человек, арестованных по обвинению за мелкое хулиганство. Именно по такой статье судят задержанных на акциях протеста против строительства храма святой Екатерины.

По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, у одного из задержанных сломан нос, и еще у одного имеются ссадины. Пострадавшие обращались за медицинской помощью.

Отметим, что сегодня утром мэрия Екатеринбурга сообщила о начале приема заявок от горожан по поводу нового места строительства храма. При этом ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что власти региона представят четыре площадки на выбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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