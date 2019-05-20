2019-05-20T11:35:37+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки спасли 36 человек

Четыре человека получили отравление угарным газом
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Пожар тушили 39 огнеборцев на 11 машинахПожар тушили 39 огнеборцев на 11 машинахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле произошел пожар в одной из пятиэтажек на улице Юности. Возгорание началось в жилище на первом этаже, но едкий дым мгновенно распространился по всей постройке коридорного типа.

До приезда пожарных самостоятельно смогли эвакуироваться 109 человек, однако еще несколько десятков оказались в дымовой «ловушке».

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Для координации действий сил и средств на месте пожара был развернут штаб пожаротушения. Работали 5 звеньев газодымозащитной службы. С помощью спасустройств спасены 20 человек, в том числе 5 детей. Еще 16 человек, эвакуированы по пожарной автолестнице и с помощью коленчатного автоподъемника, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В результате пожара четыре человека пострадали, в том числе ребенок. Люди сильно надышались угарным газом. Сейчас они находятся в больнице под присмотром врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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