На Серовском тракте уснувший водитель Lada устроил смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-20T10:42:52+03:00

Его машина выехала на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями

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На 225 километре трассы Екатеринбург-Серов произошло массовая авария. По предварительным данным, 23-летний водитель Lada Kalina, двигаясь со стороны уральской столицы, уснул за рулем и выехал на встречку. Здесь машина столкнулась сразу с тремя иномарками: Skoda Octavia и двумя Ford Focus.

- В результате происшествия водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте. Погибший водитель - житель поселка Баранчинский Кушвинского района, его водительский стаж всего 9 месяцев, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Его мать, которая находилась на пассажирском сидении, а также водитель Skoda были госпитализированы с различными травмами.

По факту ДТП проводится проверка, опрашиваются очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU