2019-05-20T10:20:43+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге к 280 часам работ приговорили живодера, застрелившего собаку в лесу

Он оставил животное умирать на месте
Маргарита МАХОНИНА
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Собака скончалась от ранений в голову и грудную клеткуСобака скончалась от ранений в голову и грудную клеткуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мировой судья Верх-Исетского района Екатеринбурга вынес наказание Леониду Савенко, которого обвини в жестоком обращении с животными из хулиганских побуждений. Его приговорили 280 часа обязательных работ.

По данным уголовного дела, Савенко решил убить собаку по кличке «Ян» зимой 2018 года. Он позвал ее с собой в лес и уже неподалеку от озера Чусовое выстрелил в животное два раза из ружья.

– Специалисты обнаружили у Яна ранения головы и грудной клетки. Свой поступок он объяснил желанием причинить собаке боль, – рассказали в прокуратуре Свердловской области. – После этого он оставил истекающее кровью животное умирать.

В прокуратуре добавили, что подсудимый не признавал вину. Он утверждал, что защищал свою собаку. Пока приговор не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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