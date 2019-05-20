2019-05-20T10:19:58+03:00
Происшествия

В Кировграде мужчина погиб, пытаясь выселить из квартиры бывшей супруги ее любовника

Мужчины устроили настоящую кровавую бойню
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчине грозит новый срок - от 6 до 15 летМужчине грозит новый срок - от 6 до 15 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировграде произошла жестокая кровавая расправа с участием двух недавно освободившихся заключенных.

По данным следствия, трагедия произошла в квартире дома по улице Декабристов, где местная жительница проживала с 36-летним любовников. Но идиллия пары продлилась недолго. Вскоре из мест лишения свободы вышел 60-летний бывший муж женщины и потребовал, чтобы незнакомец съехал.

- В указанный день последний пришел в квартиру, чтобы забрать свои вещи. В жилище его встретил бывший муж женщины и стал предъявлять претензии. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выхватил принесённый с собой нож и несколько раз ударил оппонента. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

В ходе следствия обвиняемый признал виню. Теперь мужчине грозит новый срок - от 6 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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