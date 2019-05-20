2019-05-20T09:42:17+03:00
Авто

На трассе Екатеринбург-Курган из-за ремонта на путях введут реверсивное движение

Ограничение будет действовать в ночь на 22 мая
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В ночь на 22 мая Свердловская железная дорога организует реверсивное движение через переезд на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. На 55-м км федеральной трассы Р-354 рядом с поселком Марамзино начнутся ремонтные работы на железнодорожном переезде.

Схема: ФКУ «Уралуправтодор»

Схема: ФКУ «Уралуправтодор»

- Ограничение будет действовать с 22:00 21 мая до 3:00 22 мая, - сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора». - На месте будут выставлены регулировщики.

Водителей просят быть предельно внимательными, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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