2019-05-20T09:47:42+03:00
Общество

Депутаты городской Думы Екатеринбурга собрались, чтобы понять, как будет решаться судьба сквера

Они должны определить, будет в городе проводиться опрос или референдум
Данил СВЕЧКОВ
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Депутаты собрались спустя неделю после начала «СКВЕРного» конфликта. Фото: egd.ruДепутаты собрались спустя неделю после начала «СКВЕРного» конфликта. Фото: egd.ru
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Депутаты городской Думы Екатеринбурга сегодня собрались, чтобы обсудить одну из самых громких тем минувшей недели - споры из-за сквера у театра Драмы. В частности, парламентарии должны были решить, как выяснить у жителей Екатеринбурга, нужно в сквере строить храм, или нужно оставить сквер в первозданном виде. То есть, провести обычный опрос населения, или же референдум.

- Референдум носит характер обязательный для исполнения, - напомнил депутатам Илья Захаров, председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга. - Нужно опросить около 300 тысяч человек. Это можно сделать за один день.

В прошлый понедельник вокруг сквера появился забор. Уже вечером горожане, недовольные застройкой сквера, уронили его. После этого всю неделю в сквере собирались горожане. В итоге областные и городские власти объявили, что по судьбе сквера в городе будет проведен опрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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