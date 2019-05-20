Депутаты городской Думы Екатеринбурга собрались, чтобы понять, как будет решаться судьба сквера
Депутаты городской Думы Екатеринбурга сегодня собрались, чтобы обсудить одну из самых громких тем минувшей недели - споры из-за сквера у театра Драмы. В частности, парламентарии должны были решить, как выяснить у жителей Екатеринбурга, нужно в сквере строить храм, или нужно оставить сквер в первозданном виде. То есть, провести обычный опрос населения, или же референдум.
- Референдум носит характер обязательный для исполнения, - напомнил депутатам Илья Захаров, председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга. - Нужно опросить около 300 тысяч человек. Это можно сделать за один день.
В прошлый понедельник вокруг сквера появился забор. Уже вечером горожане, недовольные застройкой сквера, уронили его. После этого всю неделю в сквере собирались горожане. В итоге областные и городские власти объявили, что по судьбе сквера в городе будет проведен опрос.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Конфликт вокруг Храма-у-Драмы в Екатеринбурге: хроники противостояния»