Защитник «Урала» обвинил в предвзятости судью
Стефан Страндберг показал жест «деньги» покидая поле после удаления
Игрок получил две желтые карточки за минуту
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Защитник ФК «Урал» Стефан Страндберг может быть наказан за свой жест, который он показал после удаления в матче с «Локомотивом» (2:2). Норвежец получил вторую желтую карточку на 67-й минуте за фол на Федоре Смолове и досрочно отправился в раздевалку.
Покидая поле, Страндберг показал жест, означающий «деньги» или «передачу денег». Возможно, дополнительное наказание игроку «Урала» назначит дисциплинарный комитет РФС.
Напомним, что клубы вновь встретятся в среду, 22 мая, на поле стадиона «Самара Арена», где сыграют в финале Кубка России.
ИСТОЧНИК KP.RU