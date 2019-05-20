2019-05-20T08:11:00+03:00
Общество

Начало недели на Среднем Урале будет дождливым и снежным

Температура воздуха тоже заметно снизится
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Осадки будут идти минимум до середины неделиОсадки будут идти минимум до середины неделиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловскую область, несмотря на то, что через считанные дни наступит лето, возвращаются снегопады. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти минимум до середины недели.

В понедельник, 20 мая, будет облачно с прояснениями, местами умеренные дожди, временами с мокрым снегом. Температура воздуха днем составит +8, +13 градусов, ночью 0,+5. В некоторых районах возможны заморозки до -5. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

Во вторник, 21 мая, сохранится пасмурная погода с прояснениями и осадки. Днем воздух прогреется до +13 градусов, ночью будет от 0 до +5. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

В среду, 22 мая, вновь ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, ночью мокрый снег. Днем столбики термометров покажут +11, +16 градусов. Ночью будет до -4. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области превысил 162 млрд рублей
После акций протеста в сквере у Драмтеатра в спецприемнике остаются 29 человек
В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки спасли 36 человек
На Серовском тракте уснувший водитель Lada устроил смертельное ДТП
В Екатеринбурге к 280 часам работ приговорили живодера, застрелившего собаку в лесу
В Кировграде мужчина погиб, пытаясь выселить из квартиры бывшей супруги ее любовника
На трассе Екатеринбург-Курган из-за ремонта на путях введут реверсивное движение
Депутаты городской Думы Екатеринбурга собрались, чтобы понять, как будет решаться судьба сквера
Защитники Храма-на-Драме устроят бессрочное стояние в сквере
Защитник «Урала» обвинил в предвзятости судью
Участники «Майской прогулки» собрали 20 мешков мусора и высадили 500 деревьев
В Байкалово пьяный водитель устроил ДТП, уходя от полицейской погони
«Готовлю заявление»: общественница из Екатеринбурга оскорбилась заявлением Владимира Соловьева про бесов
«Мы вообще когда-нибудь помиримся?»: Ефим Шифрин высказался о ситуации вокруг сквера у Драмтеатра Екатеринбурга
В Екатеринбурге нашли труп утонувшего рыбака
Молодежка «Урала» переиграла «Локомотив» на своем поле
Тушили больше часа: под Екатеринбургом сгорела частная баня
Перезагрузка карьеры: боксер Евгений Чупраков победил семикратного чемпиона мира из Венесуэлы в Екатеринбурге
В РПЦ сожалеют о насилии в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге