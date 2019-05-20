Начало недели на Среднем Урале будет дождливым и снежным

СЕГОДНЯ 08:04 2019-05-20T08:11:00+03:00

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В Свердловскую область, несмотря на то, что через считанные дни наступит лето, возвращаются снегопады. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти минимум до середины недели.

В понедельник, 20 мая, будет облачно с прояснениями, местами умеренные дожди, временами с мокрым снегом. Температура воздуха днем составит +8, +13 градусов, ночью 0,+5. В некоторых районах возможны заморозки до -5. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

Во вторник, 21 мая, сохранится пасмурная погода с прояснениями и осадки. Днем воздух прогреется до +13 градусов, ночью будет от 0 до +5. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

В среду, 22 мая, вновь ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, ночью мокрый снег. Днем столбики термометров покажут +11, +16 градусов. Ночью будет до -4. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU