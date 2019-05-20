В Байкалово пьяный водитель устроил ДТП, уходя от полицейской погони

СЕГОДНЯ 07:15 2019-05-20T07:18:51+03:00

Машина с тремя пассажирами съехала с дороги и перевернулась

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В селе Краснополянское Байкаловского района водитель Lada покалечил троих человек, пытаясь скрыться от полицейских.

20-летний рулевой проигнорировал требование автоинспекторов остановиться - началась погоня. Однако спустя несколько минут все закончилось. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору линии связи. От сильнейшего удара легковушка перевернулась.

Фото: МО МВД России «Байкаловский»

- В салоне автомобиля находились 3 пассажира - местные жители 31 года, 22 и 18 лет. С травмами они были доставлены в Байкаловскую больницу. У водителя отсутствовали документы на право вождения транспортным средством, а также страховой полис, - сообщили в МО МВД России «Байкаловский».

Фото: МО МВД России «Байкаловский»

Кроме того водитель оказался пьян. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови 0,576 мг/л.

Ранее молодой человек уже четырежды привлекался к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU