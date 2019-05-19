2019-05-19T14:51:06+03:00
Общество

«Готовлю заявление»: общественница из Екатеринбурга оскорбилась заявлением Владимира Соловьева про бесов

Евгения Чудновец намерена привлечь телеведущего к уголовной ответственности
Лев ИСТОМИН
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Евгения Чудновец не согласна с мнением известного телеведущего. Фото: личная страничка общественного деятеля в FacebookЕвгения Чудновец не согласна с мнением известного телеведущего. Фото: личная страничка общественного деятеля в Facebook
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Известная уральская общественница Евгения Чудоновец намерена написать заявление в прокуратуру на еще более известного российского телеведущего Владимира Соловьева, который на днях в эфире радиостанции заявил, что по Екатеринбургу гуляют потомки бесов, убивших семью император Николая II. Заявление известный журналист сделал после того, как в уральской столице люди стали проводить митинги против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

- Город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют. Этот город проявил себя бесами снова, - заявил телеведущий.

Владимир Соловьев усмотрел в уральцах бесов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Соловьев усмотрел в уральцах бесовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С мнением Соловьева не согласилась уральская общественница, ранее осужденная за репост в соцсети, Евгения Чудновец, которая считает, что слова журналиста оскорбили ее чувства.

- Я, Чудновец Евгения Аркадьевна, с самого рождения проживаю в городе Екатеринбурге. Православная, крещеная. Недавно в СМИ появилась информация, что Владимир Соловьев назвал мой город, который состоит из жителей, городов, который проявил себя городом бесов, тем самым оскорбив мои чувства верующего человека, - заявил Евгения Чудновец.

Ее слова легли в основу жалобы, которую екатеринбурженка подала в Центр Э. Также она собирается подать заявление в прокуратуру, чтобы ее сотрудники проверили на соответствие закону слова Владимир Соловьева. По мнению Чудновец, в словам усматриваются признаки статьи 282 УК РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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