«Мы вообще когда-нибудь помиримся?»: Ефим Шифрин высказался о ситуации вокруг сквера у Драмтеатра Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-19T10:47:25+03:00

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Артист Ефим Шифрин высказал свое мнение о ситуации вокруг скандала со строительством храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Свои размышления на этот счет он опубликовал в блоге в Facebook.

- Я не про екатеринбургский прецедент. Я в широком смысле. Вот это исключительно русское явление или это есть везде? Мы вообще когда-нибудь помиримся?

Я так считаю, что нашу историю надо оставить черно-белой. Как любую историю - черной и белой, как правду и ложь. Белой и черной - как ангела и как сатану. И ничего не раскрашивать. Восстановить разрушенные храмы. И еще построить несколько планетариев. Это ведь тоже красивое сооружение. И там, если хочется, тоже можно постичь величие замысла, - написал Шифрин.

Напомним, что после шести дней несанкционированных акций противникам храма удалось приостановить стройку. Кроме этого губернатор Евгений Куйвашев заявил, что 20 мая уральцам покажут список других мест для строительства храма святой Екатерины.

ИСТОЧНИК KP.RU