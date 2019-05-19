Молодежка «Урала» переиграла «Локомотив» на своем поле

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-19T09:47:50+03:00

Примечательно, что через три дня команды будут бороться за Кубок России. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Команда из Екатеринбурга вела 3:1 уже к концу первого тайма

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В Сысерти прошел матч 29 тура молодежного первенства РПЛ – молодежка «Урала» принимала команду «Локомотива». Встреча завершилась волевой победой «Урала» со счетом 3-1, а все голы были забиты в первом тайме.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Гости вышли вперед уже на 4-ой минуте, реализовав штрафной удар. Вскоре подопечные Михаила Галимова счет сравняли: отыгравший тайм за молодежный состав Александр Данцев (экс-капитан основного состава – прим.ред.) прострелил к воротам «Локомотива», мяч после срезки от игрока «железнодорожников» залетел в сетку.

А уже через три минуты уральцы забили и второй мяч: Александр Галимов точным дальним ударом завершил быструю атаку своей команды. А под занавес тайма хозяева поля реализовали пенальти: точным ударом с 11-метровой отметки отличился Евгений Татаринов.

Основные составы команды сыграют сегодня в 13:30 по уральскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU