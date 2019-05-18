В Екатеринбурге водитель, сдавший на права месяц назад, сбил ребенка

СЕГОДНЯ 21:11 2019-05-18T21:11:07+03:00

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В Екатеринбурге на улице Латвийской произошла авария, в которой пострадал ребенок. Лада четырнадцатой модели, двигаясь Центральной в сторону Прибалтийской, сбила 8-летнего мальчика. Школьник перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП ребенок получил ушиб бедра. Он был доставлен в больницу, но после осмотра врачи отпустили его домой.

- Автомобилем управлял 18-летний молодой человек, имеющий стаж управления вождения 1 месяц, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены необходимые замеры, составлены процессуальные документы, опрошены участники и очевидцы столкновения.

Точные причины аварии будут установлены в ходе дознаний, по окончании которых будут приняты мотивированные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU