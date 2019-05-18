Православные Екатеринбурга устроили возле Театра драмы молебен

СЕГОДНЯ 19:29 2019-05-18T20:02:06+03:00

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Православные активисты вместе со священнослужителями неожиданно для всех устроили сегодня в сквере у Драмтеатра песенный флешмоб в поддержку строительства Собора святой Екатерины. Несколько сотен человек на Октябрьской площади у фонтана с иконами в руках начали исполнили пасхальные песнопения.

После флешмоба прихожане вместе с монахинями обошли территорию с иконами и чтением молитв.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

- Мы хотим сердечно поддержать наш город в его стремлении обрести сердце мегаполиса - собор святой Екатерины! - сказали участники акции.

Затем почти все прихожане покинули сквер, а тем временем стали подтягиваться защитники парковой зоны.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

- Лично мне непонятно, что это была за такая скоротечная акция по зову Бога. Всех верующих организованно привезли на автобусах и потом также организованно на них увезли, - говорит один из горожан. - Диалога, к сожалению, не получилось.

Сейчас на Октябрьской площади находятся несколько представителей духовенства и к каждому из них выстроилась очередь: как из защитников храма, так и сквера. По признанию людей, они хотят спокойно обсудить возникший конфликт, услышать доводы сторонников и привести свои аргументы.

Вместо молитв сейчас звучат песни Виктора Цоя.

ИСТОЧНИК KP.RU