2019-05-18T15:22:05+03:00
Спорт

«Автомобилист» подписал контракт с самым полезным защитником ЧМ

Его обменяли на нападающего Александра Торченюка
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ХК "Автомобилист"Фото: ХК "Автомобилист"
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Хоккейный клуб «Автомобилист» пополнил свой состав самым полезным защитником Чемпионата мира. Теперь за шоферов будет играть 21-летний Павел Воробей, который в международных соревнованиях выступает за сборную Белоруссии.

- На нового игрока клуб обменял нападающего Александра Торченюка, который теперь будет играть в «Сибири», - сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.

Павел Воробей дебютировал в КХЛ в сезоне 2017/2018 в составе «Куньлунь Ред Стар». За 52 игры он набрал 12 очков при показателе полезности «плюс 8». В нынешнем сезоне защитник провел в составе «Сибири» 27 матчей, набрал 2 очка при показателе полезности «минус 3».

Хоккеист неоднократно вызывался в юниорские и молодежные сборные Белоруссии. На молодежном чемпионате мира 2017 года сборная страны стала победителем в дивизионе IA, а Павел - лучшим и полезным защитником турнира.

С 2016 года Воробей привлекается в национальную сборную Белоруссии, в составе которой сыграл на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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