2019-05-18T13:02:58+03:00
Общество

В Екатеринбурге стартовал зрелищный финал турнира по World of Tanks «Линия фронта: весенний вызов»

Лучшие геймеры собрались в выставочном центре ЭКСПО, чтобы побороться за призовой фонд в 560 000 рублей
Олег Галимов
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Фото: организаторы мероприятияФото: организаторы мероприятия
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Сегодня, 18 мая, в екатеринбургском выставочном центре ЭКСПО стартовал зрелищный финал турнира по World of Tanks «Линия фронта: весенний вызов». Лучшие геймеры собрались в одном месте, чтобы выявить сильнейшего и побороться за призовой фонд в 560 тысяч рублей.

- Мы выбрали Екатеринбург местом проведения финала, так как это третий в стране город по количеству игроков. К тому же здесь у нас много друзей, и нас хорошо принимают. Призы получат абсолютно все участники, - заявил разработчик культовой игры Максим Грачёв.

Фото: представитель ПАО «Ростелеком»Сергей Шишмарев Фото: Олег Галимов

Фото: представитель ПАО «Ростелеком»Сергей ШишмаревФото: Олег Галимов

Для участия в финале турнира на соревнования приехали топ-5 World of Tanks, среди которых профессиональные киберспортсмены и чемпионы мира и десять игроков, прошедшие отборочные этапы онлайн.

Прямо перед стартом финала блогеры выбрали по два игрока в свою команду. После этого команды на сцене сыграют по шесть боев. Вести прямую трансляцию с места событий и комментировать битву будут чемпионы мира по World of Tanks Дмитрий LeBwa и Андрей EviL_GrannY.

Сергей Мозеев во время тренировки перед финалом Фото: Олег Галимов

Сергей Мозеев во время тренировки перед финаломФото: Олег Галимов

Как рассказали организаторы, суммарная аудитория блогеров, которые приедут на чемпионат, составляет более 1 700 000 подписчиков.

Также нельзя не отметить, что столица Урала славится своими виртуальными танкистами. Всего в городе насчитывается более 650 000 зарегистрированных игроков. И это при том, что население уральской столицы около 1,5 миллионов человек.

БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ ИНТЕРНЕТ ОТ «РОСТЕЛЕКОМА» - ЗАЛОГ ХОРОШЕЙ ИГРЫ

Безусловно, для обеспечения геймеров качественным и быстрым интернетом потребовалось хорошее техническое оснащение. Именно «Ростелеком» был выбран оператором связи, что позволило провести финал на высочайшем уровне. Но и это еще не все – помимо высоких скоростей и низкого пинга, игроков ждали особые возможности: бесконечный премиум аккаунт, эксклюзивную боевую технику и прокачанный экипаж в World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships.

- «Ростелеком» готов обеспечить быстрым интернетом всех геймеров. Поддержим отдельными каналами связи, чтобы все прошло на высшем уровне и все насладились игрой. Мы также делаем все возможное, чтобы жители Екатеринбурга могли получать бесперебойный доступ к к Сети. Мы постоянно улучшаем и развиваем зону покрытия в городе. Кроме того мы сотрудничаем с компанией Wargaming. При подключении тарифа «Игровой» вы получаете премиальный пакет: быструю скорость и улучшенный экипаж танка. Желаю всем удачи и победы., - рассказал директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком».

В числе участников есть и представитель Свердловской области - Максим Мазеин из команды Inspire. Максим играет в World of Tanks с 2010 года и заявил, что намерен побороться за место на пьедестале.

- Наша команда будет использовать легкие танки, чтобы быть быстрее соперника. Есть и минус - отсутсвие брони, пробиваются любым фугасом. Я давно участвую в подобных турнирах и уже привык справляться с напряжением за монитором. Для меня лучший энергетик - обычная вода, но иногда могу позволить себе сок. Отдельное спасибо «Ростелекому» за то, что в игре быстрые скорости и низкий пинг. Без этого было бы невозможно проводить турниры подобных масштабов, - отметил Мазеин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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